Haben Sie schon mal etwas von Jasmin Technology Solution gehört? Das Unternehmen aus Thailand hat 2021 an der Börse den Vogel abgeschossen. Seit Jahresanfang kommt die Aktie auf ein Plus von 6.700 Prozent und ist damit die beste Tech-Aktie weltweit. Die Anleger hoffen auf einen großen Erfolg beim Bitcoin-Mining.Bislang ist die Ausbeute von Jasmin Technology allerdings sehr bescheiden. In den vergangenen Monaten minte das Unternehmen, dessen Kerngeschäft die Herstellung von diversen Kunststoffgehäusen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...