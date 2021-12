In der D-A-CH-Region steigen die Heizölpreise im Vortagesvergleich minimal um 0,05 Cent bzw. Rappen pro Liter. Der Gaspreis ist zu Weihnachten massiv gesunken. Trotz milderer Verläufe hat Omikron in den USA vermehrt für Flugausfälle aufgrund mangelnden Personals gesorgt. Nachdem die Gaspreise letzte Woche explodierten und die Heizölpreise mit nach oben zogen, ist nun kurzfristig Lockerung in Sicht. ...

