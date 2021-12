Das Handelsgeschehen bei GBP / USD wurde in den vergangenen Monaten von einer ausgewachsenen Korrektur bestimmt. Das Handelsgeschehen bei GBP / USD wurde in den vergangenen Monaten von einer ausgewachsenen Korrektur bestimmt. Wenn man so will, sah das Britische Pfund gegen den US-Dollar bis zuletzt keinen Stich. GBP / USD bildete im Frühjahr dieses Jahres im Bereich von 1,425 ein markantes Widerstandscluster ...

