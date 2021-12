SEO kostet Geld. Fallen SEO-Seiten deswegen in die YMYL-Kategorie? Googles John Müller gibt Antwort. Der Lieblings-Googler von SEO-Expert:innen hat auch am Heiligabend in den SEO Office Hours Fragen beantwortet. Darunter die, ob SEO-Webseiten zur Kategorie YMYL gehören. Mit SEO-Webseiten sind dabei Inhalte über das Thema SEO gemeint, nicht suchmaschinenoptimierte Seiten. Mehr zum Thema Google: SEO wird nicht sterben - und weitere Zukunftsausblicke John Müller von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...