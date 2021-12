Hamburg (ots) -Digital Marketz (https://www.digital-marketz.de/) wurde in den vergangenen Jahren über 12-mal ausgezeichnet. Darunter mit dem IHK-Zertifikat für die Kategorie E-Commerce.In diesem Jahr erhielt der Gründer Julian Meyer zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung zum Top-Experte vom Erfolgsmagazin übergeben. Doch was steckt hinter Digital Marketz (https://www.digital-marketz.de/) und wieso ist dem Gründer sein persönlicher Erfolg nicht so wichtig?Wir decken auf:Nicht nur Digital Marketz, sondern auch die Teilnehmer (Kunden) haben in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gute Resultate erzielt. Allein in diesem Jahr hat das Startup- Unternehmen über 150 Menschen den Weg in die digitale Welt geholfen. Für den Gründer Julian Meyer steht der Erfolg seiner Firma aber nur an zweiter Stelle.Zitat:"Meine Auszeichnungen und Awards sind für mich nicht so wichtig - viel wichtiger sind die Ergebnisse meiner Kunden! Diese spiegeln den wahren Erfolg meiner Firma wider"Warum sind die Teilnehmer von Digital Marketz so erfolgreich?Neben dem System aus persönlicher Eins-zu-eins-Unterstützung und flexibler Lernplattform hat jeder Teilnehmer bei Digital Marketz die Möglichkeit, von einer familiären Community aus anderen Unternehmern zu profitieren, wichtige Businesskontakte zu knüpfen sowie an tollen Offline-Events teilzunehmen.Teilnehmer werden somit Schritt-für-Schritt in den Online-Handel begleitet. Genau dies macht den Erfolg aus. Außerdem erhalten Teilnehmer exakte Checklisten, zielgerichtete Anleitungen und direkten Kontakt zu einem Netzwerk aus Herstellern, Produktfotografen, Logistikern und Steuerberatern.Digital Marketz auf den Prüfstand!Digital Marketz auf dem Prüfstand!Unsere unabhängige Prüferin hat Digital Marketz unter die Lupe genommen und das Geheimnis des Erfolgs gelüftet. Dazu hat sie den Service und die Plattform des Unternehmens bis ins kleinste Detail analysiert.In einem exklusiven Interview gibt sie Antworten auf unsere Fragen.Was hast du genau überprüft?Ich habe die Zusammenarbeit mit Digital Marketz über mehrere Monate getestet. Dazu gehören die Plattform, die Telefonate und die Community-App. Auf die Digital Marketz Academy erhält jeder Teilnehmer während der Zusammenarbeit Zugriff. Genauso finden regelmäßige Coaching-Gespräche und ein Austausch in der Community statt. Die Academy ist übersichtlich aufgebaut. Es gibt Erklärvideos, Checklisten und Infos zum Speichern oder offline bearbeiten aller Schritte. Ich hatte einen persönlichen Ansprechpartner an meiner Seite, der mich beraten hat. In der Anfangsphase habe ich zweimal die Woche Coaching- und Strategiegespräche geführt. Besonders beeindruckt hat mich hier, dass sich der Gründer Julian Meyer persönlich um die Teilnehmer kümmert und diese auch im Telefonat berät.Mitglied in der separaten Community-App waren bis Dezember 2021 über 300 Online-Händler. Die Gruppe ist familiär und hilfsbereit - genau, wie auf der Website von Digital Marketz beschrieben. Auch Anfängerfragen wurden sachlich beantwortet. Tatsächlich konnte ich mich sogar mit einigen Mitgliedern aus der Nähe persönlich austauschen.Hast du auch negative Erfahrungen sammeln können?Negative Punkte konnte ich trotz gründlicher Recherche nicht finden. Ich empfehle Interessenten allerdings, mindestens 9 Stunden pro Woche für das Coaching einzuplanen. Für mich haben die 6 Stunden nicht ausgereicht, die von Digital Marketz empfohlen werden. Vielleicht ist dieser Faktor jedoch auch Ansichtssache.Mit welchen Kosten muss man rechnen?Das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachte ich als fair, besonders im Vergleich zu anderen Anbietern, die in diesem Bereich vertreten sind. Die Unterstützung von Digital Marketz kann sich aus meiner Sicht jeder leisten, der ernsthaftes Interesse an einer Selbstständigkeit im E-Commerce hat.Die konkreten Kosten sind individuell und können vorab im persönlichen Beratungsgespräch erfragt werden. Hierfür kann man auf der Website einen Termin vereinbaren.Was ist dein Ergebnis?Ich war positiv überrascht. Vorab hatte ich mir wenig erhofft und war etwas skeptisch - schließlich wird Coaching in den Medien oft negativ dargestellt. Meine Recherche habe ich dazu genutzt, mich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, die schon länger dabei sind. Alle machten einen zufriedenen Eindruck. Persönlich kann ich Digital Marketz jedem empfehlen, der sich selbstständig machen und ein eigenes Unternehmen aufbauen oder vergrößern möchten.Vielen Dank für das Interview und die ausführlichen Antworten auf unsere Fragen!Über den Gründer Julian MeyerNachdem Julian 2009 seine Ausbildung abgeschlossen hatte, begann für ihn die Begeisterung für den E-Commerce zu wachsen und damit die Reise in das Unternehmertum. Nach der Investition seiner gesamten Ersparnisse in den Einkauf von physischen Produkten begann er, seine Ware zuerst über einen Online-Shop und später über Amazon FBA zu verkaufen. Nach einigen Rückschlägen hat er es heute geschafft und wurde für seine Projekte und Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.FazitDurch Digital Marketz und die einzigartige Community profitiert jeder Teilnehmer langfristig von umfassendem Wissen und einem Netzwerk im Online-Handel. Dich erwartet eine allumfassende Zusammenarbeit, in dem auf eine persönliche und individuelle Unterstützung gesetzt wird.Ob für das eigene Business, als Coach oder Berater oder als Profi beim Arbeitgeber -Digital Marketz bringt jeden Teilnehmer nach vorne.www.digital-marketz.de