Frankfurt (www.fondscheck.de) - Vermietungserfolg für Union Investment in der Schweiz, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab März 2022 mietet die Universität Zürich (UZH) 5.650 m² für die Direktion Immobilien und Betrieb im Züricher Bürogebäude West Park an. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Immobilie zählt seit 2009 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global (ISIN DE0009805556/ WKN 980555). ...

