Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment steigt in den US-amerikanischen Markt für Mehrfamilienhäuser ein, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für die beiden Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global (ISIN DE0009805556/ WKN 980555) und UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551) hat der Hamburger Immobilien-Investmentmanager je ein Mehrfamilienhaus des Ensembles "EON Squared" im Herzen von Flagler Village erworben. Es ist der dynamischste und am stärksten wachsende Wohnungsteilmarkt in Fort Lauderdale, Florida, und aktuell einer der attraktivsten Märkte für Mehrfamilienhäuser der USA. Der Kaufpreis beträgt rund 200 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...