München (ots) -Die Frage, was man zu Weihnachten schenken soll, ist jedes Jahr von neuem aktuell. Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Tübingen/ Baden-Württemberg beantwortete sie am Samstagabend auf besondere Art. Er bescherte sich selbst einen Kontozuwachs von 10.000 Euro - und den nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern ab sofort für die nächsten 20 Jahre, Monat für Monat.Zum GlücksSpirale-Rentner wurde der Tübinger am ersten Weihnachtsfeiertag, weil er seinen Spielauftrag mit der am Samstagabend in München gezogenen siebenstellige Gewinnzahl 2920710 abgegeben hatte.Der Glückspilz hatte an LOTTO 6aus49, den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 sowie an der Soziallotterie teilgenommen. Er ist LOTTO Baden-Württemberg bekannt, weil er seinen Spielschein mit Kundenkarte abgegeben hatte.Der Gesamtwert der Rente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, der auf Wunsch auch auf einmal ausbezahlt werden kann.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:LOTTO Bayern PressestelleLeiterin Stabstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon: 089 28655-530Telefax 089 28655-18530E-Mail: presse@lotto-bayern.dewww.lotto-bayern.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5108598