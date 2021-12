Nach einem holprigen Start hat der DAX am Montag ins Plus gedreht. Am frühen Nachmittag stand das Börsenbarometer rund 0,4 Prozent höher und kletterte damit vorerst über den Widerstand bei 15.800 Punkten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex - wenn auch zaghaft - an die Erholungsrally der vergangenen Woche an.In den vergangenen zwei Wochen war der DAX wiederholt an der Marke von 15.800 Punkten gescheitert. "Mit erwartet niedrigem Handelsvolumen zwischen den Jahren dürfte es dem Index nur mit kräftiger ...

