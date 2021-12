Nach dem letzten markanten Verlaufshoch bei 58,26 US-Dollar Mitte 2019 ging Cisco zunächst in einem Abwärtstrend über uns setzte auf 32,40 US-Dollar zurück. Im Sommer dieses Jahres gelang ein Anstieg zurück an die Hochs aus 2019, nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung in den Bereich von 50,00 US-Dollar folgte schließlich der Ausbruch und damit ein mustergültiges mittelfristiges Kaufsignal ...

