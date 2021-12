Halle/MZ (ots) -



Mehr als 500 Unternehmen kämpfen momentan um Marktanteile im neuen Geschäftsfeld Ladestrom. Sie probieren aus, was die Kunden wirklich wollen - vieles spricht für das Prinzip der Tankstelle mit Schnellladern, ergänzt durch eine Reihe von Ladestationen vor Super-, Bau- oder Möbelmärkten.



Wenn jetzt aber technokratisch festgelegt wird, in welchem Abstand voneinander Ladesäulen in Stadt und Land aufgestellt werden, dann drohen kontraproduktive Effekte: Dann müssen unrentable Standorte subventioniert werden - entweder vom Staat oder vom Betreiber, der dafür höhere Preise an rentablen Standorten verlangen muss. Beides nützt am Ende weder den Autofahrern noch dem Klimaschutz.



