Ein Nutzer der Kryptobörse Binance ist bei einer Bitcoin-Abhebung an eine Taproot-Adresse um seine Coins gebracht worden. Das ficht Binance nicht an. Diese Geschichte hat Skandal-Potenzial, obwohl die Frage zunächst harmlos klingt, die ein Nutzer namens Mario auf Stackexchange gepostet hat. Ob es möglich sei, eine Taproot-Adresse in eine native Segwit-Adresse umzuwandeln, wollte er von der Community wissen. Dahinter verbirgt sich indes eine finanzielle Katastrophe. Mehr zum Thema Binance Smart Chain überholt: Terra jetzt ...

