Eine Milliarde erwarteter Umsatz mit dem Biopharmageschäft

Werbung



Wacker Chemie möchte seine Sparte Biosolutions ausweiten und erwartet ein Umsatzplus von einer Milliarde Euro bis 2030.



Der in München ansässige Chemiekonzern Wacker Chemie teilte am Montag in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit, dass der Ausbau des Biopharmageschäfts für erhebliches Umsatzwachstum sorgen soll. Der Vorstandschef des Unternehmens Christian Hartel, bezeichnete diese Sparte als einen absoluten Wachstumsmarkt.



Laut Angaben des Wacker Chemie-Chefs soll der Geschäftsbereich Biosolutions bis zum Jahr 2030 circa 1 Milliarde Euro Umsatz einbringen sowie eine operative Rendite von 25 Prozent. Das Produktspektrum der Pharmasparte reiche laut Hartel von Plasmiden und Proteinen über mRNA bis zu Lipidnanopartikeln.



Zudem gab es gute Nachrichten für das Werk in Amsterdam: Laut Angaben der Konzernführung sollen gerade hier alle Protein-fokussierten Aufträge entwickelt und produziert werden.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?