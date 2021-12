Fresnillo plc ("Fresnillo") und MAG Silver Corp. ("MAG Silver" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ ) geben heute ein Update zur Inbetriebnahme des Projekts Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo bzw. MAG Silver) bekannt.

Das Juanicipio-Projektteam hat das Projekt trotz der jüngsten Änderungen des Arbeitsvertragsrechts termingerecht in Betrieb genommen und in den vergangenen zwei Jahren die meisten mit COVID-19 zusammenhängenden Probleme erfolgreich gelöst, was ein Beweis für das Engagement der Betriebs- und Entwicklungsteams vor Ort ist.

Die Comisión Federal de Electricidad ("CFE"), das staatliche Elektrizitätsunternehmen, hat Fresnillo, den Betreiber des Juanicipio-Projekts, jedoch soeben darüber informiert, dass die Genehmigung für den Anschluss an das nationale Stromnetz noch nicht erteilt werden kann und sich der Zeitplan für die Inbetriebnahme des Werks daher um etwa sechs Monate verlängern wird. Dies steht in direktem Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Betrieb der CFE, vor allem mit dem Mangel an CFE-Personal, der die Fähigkeit der CFE einschränkt, drei wichtige Aufgaben zu beaufsichtigen: die Überprüfung der bestehenden Anlage, die Überwachung des physischen Anschlusses an das aktive Stromnetz und die Genehmigung der erforderlichen Stromausfallschutzvorrichtungen.

Als Betreiber wird Fresnillo weiterhin eng mit der CFE und dem Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") zusammenarbeiten, um alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diese notwendigen Genehmigungen zu beschleunigen. Obwohl der Zeitplan für den Anschluss des Projekts Juanicipio an das Stromnetz nach wie vor ungewiss ist, geht man derzeit davon aus, dass die Inbetriebnahme der Volllast irgendwann nach der ersten Maiwoche 2022 genehmigt wird.

Der Abbau und die Erschließung der mineralisierten Mine bei Juanicipio werden fortgesetzt. Um mögliche negative Auswirkungen zu minimieren, wird Fresnillo alle ungenutzten Anlagenkapazitäten in seinen Betrieben Minera Fresnillo und Minera Saucito zur Verfügung stellen, um das in Juanicipio produzierte mineralisierte Material während dieses Zeitraums zu verarbeiten und, wenn möglich, die Inbetriebnahme und das Hochfahren der zuvor erwarteten Tonnagen anzupassen. Die Auswirkungen auf die Cashflow-Generierung aus Juanicipio werden daher ebenfalls gemildert, solange die CFE-Genehmigungen ausstehen.

"Als Industriezweig haben wir weiterhin mit den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen, und obwohl dies für alle Beteiligten frustrierend ist, erkennen wir an, dass diese Situation außerhalb der Kontrolle aller Beteiligten liegt", sagte Octavio Alvidrez, Chief Executive von Fresnillo plc. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und aller unserer Partner bleibt unsere Priorität. Wir danken der CFE für ihr Engagement und werden weiterhin eng mit ihr zusammenarbeiten, um den Netzanschluss so schnell wie möglich zu beschleunigen. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin mineralisiertes Erschließungsmaterial verarbeiten, indem wir jegliche überschüssige Kapazität in den Anlagen von Minera Fresnillo und Minera Saucito nutzen, um die Auswirkungen auf die zukünftige Cashflow-Generierung zu minimieren."

"Wir sind in der glücklichen Lage, das mineralisierte Material von Juanicipio durch die Überkapazitäten der Anlagen von Minera Fresnillo und Minera Saucito zu verarbeiten, was die wirtschaftlichen Auswirkungen des Zeitplans für den elektrischen Anschluss minimieren sollte", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Das Team des Projekts Juanicipio hat die strengen COVID-19-Protokolle eingehalten, um die Prozessanlage tatsächlich für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Die Genehmigungen für den elektrischen Anschluss des Projekts wurden jedoch durch die COVID-19-Beschränkungen der Regierung beeinträchtigt, die die CFE bei der Durchführung ihrer Prüfungen und der endgültigen Genehmigung stark einschränkten. Wir freuen uns darauf, dass die CFE ihre normalen Aktivitäten wieder aufnimmt, damit wir den Schalter für unsere Anlage umlegen können!"

Über Fresnillo plc

Fresnillo plc ist der größte primäre Silberproduzent der Welt und der größte Goldproduzent Mexikos, der an der Londoner und der mexikanischen Börse unter dem Kürzel FRES notiert ist.

Fresnillo plc betreibt sieben Minen, alle in Mexiko - Fresnillo, Saucito, Ciénega (einschließlich der Satellitenmine San Ramón, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena und San Julián (Adern und verbreiteter Erzkörper), drei Entwicklungsprojekte - die Pyritanlage bei Fresnillo, die Optimierung der Aufbereitungsanlage ebenfalls bei Fresnillo und Juanicipio - sowie drei fortgeschrittene Explorationsprojekte - Rodeo, Orisyvo und Guanajuato - und eine Reihe weiterer langfristiger Explorationsprojekte.

Fresnillo plc besitzt Bergbaukonzessionen und Explorationsprojekte in Mexiko, Peru und Chile.

Fresnillo plc kann auf eine lange Tradition in der Exploration und im Bergbau zurückblicken sowie auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Minenerschließung, dem Ersatz von Reserven und Produktionskosten, die im untersten Quartil der Kostenkurve für Silber liegen.

Das Ziel von Fresnillo plc ist es, die Position der Gruppe als weltweit größtes primäres Silberunternehmen und als größter Goldproduzent Mexikos zu erhalten.

1 Der Betrieb in Soledad-Dipolos ist derzeit ausgesetzt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.fresnilloplc.com

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Silberprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die auf Bezirksniveau liegen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Die unterirdische Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im 3. Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail durch, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist, in Utah.

