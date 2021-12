DJ XETRA-SCHLUSS/Kursgewinne nach Weihnachtspause

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Weihnachtspause hat der deutsche Aktienmarkt mit Kurgewinnen geschlossen. Bei dünnen Umsätzen gewann der DAX 0,5 Prozent auf 15.835 Punkte. Neben positiven Vorgaben von der Wall Street dürfte Window-Dressing gestützt haben. Hierbei nutzen Institutionelle Anleger die geringe Liquidität, um die Kurse nach oben zu pflegen. In den kommenden Tage dürfte es ruhig bleiben. Viele Marktteilnehmer sind aktuell im Urlaub. Weiterhin dürfte die Entwicklung der Omikron-Variante für Schlagzeilen sorgen.

Die Lufthansa-Aktie gab gegen den Trend 0,5 Prozent nach. Die Airline berichtete kurz vor den Feiertagen, dass nach Weihnachten umfangreiche Flugstreichungen aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante und der damit verbundenen Reisebeschränkungen geplant seien.

Wacker Chemie will im Bereich biopharmazeutische Produktion wachsen

Wacker Chemie sieht große Chancen in der biopharmazeutischen Produktion - auch durch Zukäufe. Das Biopharmageschäft sei ein absoluter Wachstumsmarkt, sagte Vorstandschef Christian Hartel in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wacker Chemie stiegen um 0,5 Prozent. Für LPKF ging es nach einer Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser gleich um 9,4 Prozent nach oben.

Kurz vor Jahresende hat der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis (+0,4%) seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH, den größten regionalen Energieversorger Österreichs, verkauft. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland verfügen über eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 Megawatt (MW) und waren bereits zu 49 Prozent im Besitz von Wien Energie. Der Verkauf unterstütze das Erreichen der Prognose für 2021.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.835,25 +0,5% +15,43% DAX-Future 15.830,00 +0,6% +16,12% XDAX 15.844,00 +0,6% +15,91% MDAX 35.062,64 +0,7% +13,85% TecDAX 3.905,42 +0,9% +21,56% SDAX 16.462,27 +1,0% +11,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,43 -11 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 9 1 1.600,6 28,9 43,3 MDAX 38 11 1 288,9 16,8 31,4 TecDAX 24 5 1 445,0 12,8 17,9 SDAX 55 12 3 126,9 6,6 9,6 ===

December 27, 2021

