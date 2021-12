DJ PTA-Adhoc: NOVOGENIA Holding AG: gibt Umsatzschätzung 2021 auf Grund der anhaltenden Testpflichten im Rahmen der Corona-Pandemie bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 27.12.2021 (pta012/27.12.2021/19:20) - Der Vorstand der Novogenia Holding AG (ISIN DE000A3C35W0) schätzt, dass die 100%-Beteiligung Novogenia GmbH, Eugendorf (Österreich), im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz von mindestens EUR 220 Mio. (Vorjahr EUR 76,50 Mio.) erzielen wird. Die Umsatzentwicklung basiert maßgeblich auf der Lieferung von PCR-Tests an private und öffentliche Auftraggeber in Österreich und Holland. Das Jahresergebnis wird mit einer guten zweistelligen Ergebnismarge voraussichtlich in etwa auf dem Margenniveau des Vorjahres liegen.

Über die Novogenia Holding AG

Die "Novogenia Gruppe" (d.h. Novogenia Holding AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Novogenia agiert dabei als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Weiterhin führt die Novogenia Gruppe PCR-Tests zur Erkennung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus durch.

Kontakt:

Novogenia Holding AG

Brienner Str. 7

80333 München

Tel: +49 89 / 20 500 450

investor.relations@novogenia.com

Aussender: NOVOGENIA Holding AG
ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

