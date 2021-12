Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax startet mit Plus in letzte Handelswoche Der Dax ist am Montag freundlich in die letzte Handelswoche des Jahres 2021 gestartet. Er stieg auf den höchsten Stand seit Ende November und ging mit plus 0,50 Prozent auf 15 835,25 Punkte über die Ziellinie. weiterlesen Panorama Gewalttätige Corona-Querdenker in Schnellverfahren verurteilt Nur einen Tag nach gewalttätigen Corona-Protesten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...