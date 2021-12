JAHRESEND-RALLYE BEI KRYPTOS**: Integration von Krypto-Dienstleistungen in Ledger macht Furore und sorgt für zukünftige Umsatzexplosion!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und den vielen anderen Blockchain-Projekten haben Anleger in den letzten Monaten und Jahren ordentlich Geld verdient.

Aber wo viel Geld verdient wird, tummeln sich oft auch Kriminelle. So sind Krypto-Börsen und Privatanleger immer mehr das Ziel von Hackern, die Kryptowährungen stehlen wollen.

Daher empfehlen Fachleute die Verwendung einer Hardware-Wallet (ähnlich einem USB-Stick) zur sicheren Verwahrung von digitalen Assets (Coins & Token).

Die beiden größten Anbieter dieser wichtigen Sicherheitslösungen sind die beiden Firmen TREZOR und LEDGER.

Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der Produkte (Hardware Wallet Nano S siehe unten) des Anbieters Ledgers SAS, Frankreich:

# Sehr sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen

# Große Zahl unterstützter Währungen (aktuell über 1.800)

# Schutz durch PIN-Code (vier- bis achtstellig)

# Anbindung an viele Krypto Börsen und Apps.

# Hardware-gestützte Sicherung von Transaktionen.

# Wiederherstellung und Zugang zu Assets durch Recovery-Seed.

Quelle: Ledger.com

Erst im Juni 2021 hat Ledger eine Kapitalerhöhung von über 380 Mio. USD unter der Beteiligung namhafter Venture Capital Firmen wie z.B. Draper Associates, Draper Dragon, Draper Esprit, DCG, Korelya Capital und Wicklow Capital durchgeführt.

Das Unternehmen Ledger hat schon über 4 Millionen Hardware Wallets verkauft und es wird geschätzt, dass ca. 1,5 Millionen Menschen die Softwarelösung Ledger Live jeden Monat nutzen!

Und mit genau diesem Unternehmen konnte unser Favorit, der Blockchain-Dienstleister Mobilum Technologies Inc. (WKN: A3CXUA), nun ein Kooperationsabkommen unterzeichnen.

So konnten wir der Pressemeldung entnehmen (Link hier), dass die Off-Tamp Dienstleistungen von Mobilum in die die Ledger Live Platform, ein Gateway für digitale Aktiva und Web3, integriert werden soll.

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum kommentiert wie folgt:

"Wir freuen uns, unsere Off-Ramp-Lösung in Ledger zu integrieren, eines der größten Hardware-Wallet-Ökosysteme der Welt. Indem wir unsere Geschenkkartenlösung anbieten, werden die Nutzer von Ledger mehr Möglichkeiten haben, ihre Kryptowährung wieder in Papiergeld umzuwandeln."

Über Ledger:

Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen Ledger ist die globale Plattform für digitale Aktiva und Web3. Es wird geschätzt, dass über 15% der weltweiten Kryptowährungs-Assets durch Ledger Nanos Produkte gesichert sind.

Ledger mit Hauptsitz in Paris und Vierzon sowie Niederlassungen in London, New York und Singapur entwickelt mit einem Team von über 500 Fachleuten eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen, die es Privatpersonen und Unternehmen ermöglichen, Kryptowährungsaktiva auf sichere Weise zu erwerben, aufzubewahren, zu tauschen, zu vermehren und zu verwalten - einschließlich der Ledger-Hardware-Wallets, von denen bereits über 4 Millionen Einheiten in 180 Ländern verkauft wurden.

Ledger kombiniert die Hardware-Wallet Nano S oder Nano X und die Ledger Live App , um Verbrauchern die einfachste Möglichkeit zu bieten, in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre digitalen Aktiva zu behalten.

Dank seiner Benutzerfreundlichkeit ermöglicht es Ledger seinen Nutzern, in digitale Aktiva zu investieren und schließlich finanzielle Freiheit in einem sicheren und stressfreien Umfeld zu erlangen - mit einer zusätzlichen Ausbildung durch die Ledger Academy. Abgesehen von den Produkten für Verbraucher hat Ledger auch Ledger Enterprise Solutions entwickelt, eine Aufbewahrungs- und Sicherheitslösung für digitale Aktiva für institutionelle Investoren und Akteure des Finanzwesens. www.ledger.com

Einer unserer GEHEIMTIPPS im Sektor ist die immer noch massiv unterbewertete und innovative Fintech-Firma Mobilum Technologies Inc.!

Das Unternehmen profitiert wie kaum eine andere Gesellschaft von den Volatilitäten an den Märken, egal ob Baisse oder Hausse, denn die Dienstleistungen von Mobilum werden immer benötigt!

Mobilum Technologies Inc. (WKN: A3CXUA) ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen, das sich auf traditionelle und aufstrebende Finanzdienstleistungen wie Zahlungsabwicklung, mobile Zahlungen und digitale Vermögenswerte (u.a. Kryptos) konzentriert.

Eines der Unternehmensziele ist es, die Kreditkartenverarbeitung für alle Firmen zu vereinfachen, die Kryptowährungen in Ihren Geschäftsprozessen einsetzen wollen. So bietet Mobilum als eines von derzeit sehr wenigen Firmen Dienstleistungen im Bereich der Fiat-Infrastruktur für die Kryptowährungsbranche an.

Der lizensierte Finanzdienstleister bietet On- und Off-Ramp-Lösungen an, die es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten zu kaufen und zu verkaufen. Die Off-Ramp Lösung soll

Oder mit anderen Worten: Das Unternehmen bietet sogenannte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsverarbeitungstechnologielösungen für Krypto-Börsen, Krypto-Wallets, Broker, Liquiditätsanbieter und sonstigen Unternehmen (z.B. Einzelhändler) an, die Kryptowährungen für Zahlungen akzeptieren.

Mit einer schnell wachsenden Fiat-to-Crypto-On-Ramp-Lösung, die die niedrigsten Gebühren in der Branche bietet, hat Mobilum Technologies Inc. mehrere Hyper-Wachstumskatalysatoren vor sich.

Mobilum in diesem Jahr bei allen Standbeinen extrem gut abgeliefert. Vor allem durch die unzähligen neuen Partnerschaften hat das innovative FinTech-Unternehmen eine glänzende Zukunft mit exponentiellen Ertragseinnahmen vor sich!

Daher ist die jüngste Kurskorrektur eine EXZELLENTE Einstiegschance für smarte Investoren, die die starke fundamentale Basis der Firma genauer verstehen!

Mit einem einzigen Investment in die Mobilum Technologies Aktie profitieren Sie von dem exponentiell steigenden Umsatz- und Gewinnwachstum!

Es handelt sich hier um die vielleicht einzige Fintech-Gesellschaft, die in diverse Trendthemen wie z.B. Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien investiert.

Mit einem einzigen Investment in diese Tech/Fintech Holding partizipieren Sie von der gesamten Wertentwicklung aller strategischen Portfoliobeteiligungen und am Ertragspotential der verschiedenen Geschäftsfelder!

Mobilum Ist eines von nur einer Handvoll börsennotierten Gesellschaften, die Zahlungsdienstleistungen für die digitale Industrie und somit eine wertvolle Brücke zum traditionellen Papiergeld-System (Fiat) anbietet.

Extrem kompetentes Management- und Beraterteam, das bereits sehr erfolgreiche Unternehmen aus dem Sektor aufgebaut. Vorstandsvorsitzender und ehemalige CEO ist Peter Green, der u.a. a ls ehemaliger Präsident der Business Solutions Group bei TELUS CORP den größten Vertrag (über 1 Mrd. $ Umsatz) initiierte und leitete. Er ist als starker "Dealmaker" bekannt! Seit dem 03.12.21 ist Wojciech Kaszycki der Interims-CEO des Unternehmens.

Solide Aktienstruktur und mit 40,6 Mio. CAD noch ein extrem niedriger Börsenwert. Wir sehen in der Aktie ein spektakuläres Kurspotential von mehreren Hundert Prozent ! Der Vorstandsvorsitzende Peter Green hat in einem Interview am 17.März 2021 bei einem Kurs von knapp 0,60 CAD eine 10-20x Multi-Baggerchance in seinem Unternehmen angedeutet.

Enormer Newsflow seitens des Unternehmens und starkes Medieninteresse für den Sektor erwartet. Das Management ist bekannt für die Exekution von smarten M&A Deals, die den gesamten Firmenwert deutlich steigern. Das organische Wachstum dürfte sich insbesondere durch den Launch der Krypto-Wallet nochmals ordentlich beschleunigen.

Wir sind uns sicher: Mit einem Investment in Mobilum Technologies Inc. (WKN: A3CXUA) setzen Sie auf eines der besten FinTech-Unternehmen mit dem Anleger noch enorm viel Geld verdienen können.

Denn gerade On-Ramp und Off-Ramp Dienstleister wie Mobilum profitieren von steigenden Handelsvolumina im Krypto-Ökosystem, da signifikante Gebühren vereinnahmt werden!

Name: Mobilum Technologies Inc. WKN: A3CXUA ISIN: CA60743X1033 Börsenkürzel Deutschland: C0B Börsenkürzel Kanada: MBLM (CSE) Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,175 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Mobilum Technologies Inc. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und Berlin sowie bei L&S Exchange und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



