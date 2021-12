LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Impfpflicht:

"Die Omikron-Welle steht vor der Tür - und es könnte schlimm werden. Warten und auf Zeit spielen ist also keine Option. Bei der Impfpflicht geht es ja im Wortsinn darum, jene in die Pflicht zu nehmen, die sich bislang verweigern und damit die eigene und die Gesundheit anderer gefährden. Nach 110 000 Toten allein in Deutschland sollte dem Letzten die Gefährlichkeit des Virus bewusst sein. Die Schutzimpfung, das Boostern ist der einzig erfolgversprechende Weg aus der Krise."/yyzz/DP/he