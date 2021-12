Der am Montagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies einen wachsenden Optimismus unter den spekulativen Marktakteuren aus.Das allgemeine Interesse an Gold-Futures hat sich in der Woche zum 21. Dezember jedoch leicht ermäßigt, was sich am Rückgang des Open Interest (Anzahl offener Kontrakte) von 503.700 auf 500.800 Futures (-0,6 Prozent) ablesen lässt. Erstmals seit fünf Wochen haben sowohl große als auch kleine Terminspekulanten ihre Netto-Long-Position ...

