DJ PTA-News: S&T AG: S&T AG: AUSFÜHRLICHE STELLUNGNAHME ZUM REPORT DES SHORT SELLERS VICEROY RESEARCH VERÖFFENTLICHT

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta001/28.12.2021/08:00) - S&T AG: AUSFÜHRLICHE STELLUNGNAHME ZUM REPORT DES SHORT SELLERS VICEROY RESEARCH VERÖFFENTLICHT

28.12.2021 | Österreich

Der Technologiekonzern S&T AG ( http://www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) hat heute eine ausführliche Stellungnahme zu den Vorwürfen im Report des Short Sellers Viceroy Research LLC veröffentlicht. Die Stellungnahme der S&T AG legt die Fakten transparent dar und entkräftet die erhobenen Vorwürfe, indem sie historische sowie finanzielle und rechtliche Hintergrundinformationen dazu detailliert erläutert. Die Stellungnahme ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter https://ir.snt.at/news/Stellungnahme_Viceroy_Report.de.html.

Die S&T AG hat sich zu vollständiger Transparenz, umfassender Compliance und guter Corporate Governance verpflichtet. Aus diesem Grund hat S&T die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte beauftragt, eine externe forensische Prüfung der von Viceroy erhobenen wesentlichen Vorwürfe durchzuführen. Zusätzlich wird vom Aufsichtsrat der S&T AG ein externer, unabhängiger Experte als Chief Compliance Officer bestellt werden, der zukünftig die Themen Recht, Compliance und Corporate Governance im S&T-Vorstand übernimmt. Die im Rahmen des "TTS"-Programms (Trust-Transparency-Share) von S&T eingeleiteten Maßnahmen werden wie geplant fortgesetzt. Dazu gehören die weitere Reduzierung der Komplexität der Unternehmensstruktur und, wie bereits angekündigt, die Bestellung eines neuen Wirtschaftsprüfers. Hierzu wird der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2022 vorschlagen, KPMG als neuen Prüfer ab dem Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG, sagte: "Unsere Stellungnahme zeigt, dass Viceroy Research in seinem Report zahlreiche weitreichende Fehleinschätzungen getroffen hat, die einer objektiven Prüfung nicht standhalten. Wir möchten darauf hinweisen, dass Viceroy Research die S&T AG vor der Veröffentlichung seines Reports nicht kontaktiert hat, um die darin erhobenen Vorwürfe auch nur ansatzweise zu validieren. Zur Untermauerung unserer Aussagen in der Stellungnahme haben wir eine externe forensische Prüfung durch Deloitte in Auftrag gegeben. Sobald das Ergebnis dieser unabhängigen Untersuchung vorliegt, werden wir dazu Stellung nehmen. Operativ befinden wir uns weiterhin im erwarteten Rahmen und halten an unserer aktuellen Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Auch das Projekt "Focus", das eine Veräußerung unserer IT-Services-Sparte evaluiert, wird wie geplant fortgesetzt."

ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG ( http://www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 33 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

(Ende)

Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.at

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1640674800223 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2021 02:00 ET (07:00 GMT)