In 2 Sätzen Die Omniverse-Metaverse-Plattform von Nvidia gewinnt bereits an Schwung. Unity Software könnte einer der größten Gewinner des Metaversums sein. Es wird noch Jahre dauern, bis das Metaversum zu dem wird, was sich viele erhoffen. Es ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig, um es zu realisieren, einschließlich Software und Geräten. In der Zwischenzeit sollten jedoch einige Unternehmen von den frühen Stadien profitieren. Hier sind vor allem zwei Metaverse-Aktien, die dich im Jahr 2022 reicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...