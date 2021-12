DJ MÄRKTE ASIEN/Yen stützt Nikkei - China-Börsen hinken hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend mit Aufschlägen präsentiert. Im späten Verlauf zogen die Kurse in der gesamten Region an. Unter Anlegern wuchs die Überzeugung, dass zügige Auffrischungsimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen dämpfen dürften. Besonders deutlich zeigte sich die gestiegene Risikofreude in Tokio, wo sich die japanische Börse auffallend fest zeigte. Hier stützte ein deutlich gesunkener Yen-Wechselkurs.

In China bremsten weitreichende Regeln für den Verkauf von Aktien im Ausland, mit diesen Maßnahmen verschärfte China die Kontrolle internationaler Börsengänge. Darüber hinaus stiegen in China die bestätigten Neuinfektionen weiter, wenngleich sie sich insgesamt auf niedrigem Niveau bewegten. Die Großstadt Xian war weiter komplett abgeriegelt. In Australien ruhte der Handel wegen des Nachziehens eines Feiertages.

Evergrande stützt Immobiliensektor

In Hongkong, wo der Handel am Vortag pausiert hatte, zeigte sich der HSI im späten Verlauf unverändert. Die Titel von Kasinobetreibern standen unter Druck, weil China den Grenzübertritt zur Sonderverwaltungszone Macau wegen Corona-Auflagen erschwerte. Sands China und Galaxy Entertainment verloren 1,7 bzw. 2,8 Prozent. Im kriselnden Immobiliensektor ging es derweil bergauf.

Der angeschlagene Immobilienriese China Evergrande teilte mit, dass an über 90 Prozent der Baustellen die Arbeit wieder aufgenommen worden sei. Allein im Dezember sollen 39.000 Häuser und Wohnungen fertig gestellt werden. Evergrande zogen um 7,4, Hang Lung Properties um 3,9 und Longfor Group um 0,7 Prozent an. China Cinda schossen um 13,1 Prozent empor. Die staatliche Finanzgesellschaft hatte sich mit einem größeren Anteil an der Ant Group von Milliardär Jack Ma beteiligt. Im chinesischen Kernland schloss der Schanghai-Composite 0,4 Prozent höher, sein Pendant in Shenzhen legte um 0,8 Prozent und das Startup-Segment ChiNext gar 1,1 Prozent zu.

Gestützt von einem nachgebenden Yen ging der Nikkei-225 in Tokio 1,4 Prozent fester aus der Sitzung. Den schwächeren Yen erklärten Händler mit nachlassenden Omikron-Sorgen, die den vermeintlich sicheren Yen-Hafen weniger attraktiv erscheinen ließen. Elektronikwerte führten das Feld der Gewinner an. Olympus zogen um 4,3 und Lasertec um 3,2 Prozent an.

In Südkorea wurde der Kospi (+0,7%) freundlich gehandelt. Die Ausbreitung der Corona-Infektionen verlangsamte sich lokal, wodurch der Aktienmarkt gestützt wurde. Energie- und Versorgerwerte stützen den Markt. Ausländische Investoren und institutionelle Anleger blieben Nettokäufer im Vorfeld der Dividendenausschüttungen am Mittwoch.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) 29.069,16 +1,4% +4,5% 07:00 Kospi (Seoul) 3.020,24 +0,7% +5,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.630,11 +0,4% +4,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.229,46 +0,0% -14,7% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.196,81 +0,8% +23,5% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.124,78 +0,7% +9,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.540,91 +0,5% -5,7% 10:00 BSE (Mumbai) 57.907,96 +0,8% +21,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02h % YTD EUR/USD 1,1324 -0,0% 1,1327 1,1328 -7,3% EUR/JPY 130,07 -0,0% 130,12 129,69 +3,2% EUR/GBP 0,8428 +0,0% 0,8427 0,8445 -5,6% GBP/USD 1,3436 -0,0% 1,3441 1,3416 -1,8% USD/JPY 114,87 -0,0% 114,88 114,50 +11,3% USD/KRW 1.188,55 +0,2% 1.186,62 1.186,88 +9,5% USD/CNY 6,3709 -0,0% 6,3713 6,3715 -2,4% USD/CNH 6,3740 -0,0% 6,3748 6,3745 -2,0% USD/HKD 7,7993 +0,0% 7,7989 7,8012 +0,6% AUD/USD 0,7241 +0,1% 0,7235 0,7230 -6,0% NZD/USD 0,6813 -0,1% 0,6817 0,6817 -5,2% Bitcoin BTC/USD 49.187,31 -3,6% 51.033,18 50.774,64 +69,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,68 75,57 +0,1% 0,11 +59,9% Brent/ICE 78,66 78,60 +0,1% 0,06 +56,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,69 1.812,13 +0,2% +3,56 -4,3% Silber (Spot) 23,13 23,05 +0,3% +0,08 -12,4% Platin (Spot) 973,00 976,34 -0,3% -3,34 -9,1% Kupfer-Future 4,44 4,47 -0,7% -0,03 +26,2% ===

