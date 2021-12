Der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt ist zwar gebremst, aber ungebrochen. Der DAX +0,02%, der zu Wochenbeginn ein halbes Prozent zugelegt hatte, dürfte am Dienstag noch etwas steigen. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,2 Prozent fester bei 15.868 Punkte taxiert. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,01% dürfte mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Am Vortag war ...

