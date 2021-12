Die Wiener Börse dürfte am Dienstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert rund eine halbe Stunde vor Eröffnung ein kleines Minus von 0,2 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden teilweise kleine Gewinne erwartet.Der Handel dürfte sich im Vorfeld des Jahreswechsels weiter ruhig gestalten. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...