Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (2699/21)

As of December 22, 2021, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc have been delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR EURSE X15 AVA 2 GB00BG5TGS32 BULL USDSEK 15 AVA 3 GB00BG5X9862 BEAR EURSE X10 AVA 2 GB00BG5Y2B35 BULL EURSE X15 AVA 3 GB00BG61CY67 MINI S USDSEK AVA 79 GB00BG63L349 BULL EURSEK X3 AVA 3 GB00BKZYGH53 MINI S USDCAD AVA 9 GB00BKZYQQ43 MINI S USDSEK AVA 83 GB00BKZZVT59 BEAR LUNE X5 AVA 3 GB00BL011065 MINI S USDSEK AVA 94 GB00BL019G80 MINI S USDSEK AVA 96 GB00BL01SG18 MINI L USDCAD AVA 9 GB00BL022393 MINI S USDCAD AVA 12 GB00BL022401 MINI L USDSEK AVA 43 GB00BL024W26 BULL EURUSD X5 AVA 2 GB00BL025M92 MINI S EURUSD AVA 35 GB00BL02F851 MINI S EURUSD AVA 37 GB00BL02G487 MINI S USDCAD AVA 13 GB00BL02X474 BEAR EURGBP X5 AVA 1 GB00BL033F18 BEAR EURGB X10 AVA 1 GB00BL033G25 BEAR EURGB X15 AVA 1 GB00BL033H32 BULL EURGBP X5 AVA 1 GB00BL033K60 BULL EURGB X10 AVA 1 GB00BL033L77 MINI L USDSEK AVA 45 GB00BL043L00 BEAR EURUS X10 AVA 3 GB00BL045C58 MINI L USDCAD AVA 11 GB00BL048158 MINI L USDSEK AVA 46 GB00BL04K758 BULL USDSE X10 AVA 3 GB00BL04N547 MINI L EURSEK AVA 35 GB00BL04PM51 MINI S EURUSD AVA 39 GB00BL04PS14 MINI S EURUSD AVA 40 GB00BL04QM27 MINI L USDCAD AVA 13 GB00BL04XH66 MINI L EURSEK AVA 36 GB00BL04XL03 MINI S AUDUSD AVA 17 GB00BL04Y171 MINI S USDCAD AVA 15 GB00BL04Y395 MINI L USDCAD AVA 14 GB00BL05FW84 MINI S EURUSD AVA 41 GB00BL05GD60 MINI L USDCAD AVA 15 GB00BL062316 MINI S USDCAD AVA 16 GB00BL062530 MINI S EURSEK AVA 49 GB00BL066J55 MINI L EURUSD AVA 23 GB00BL067B45 MINI S USDSE AVA 104 GB00BL06HB45 MINI S EURUSD AVA 42 GB00BL06T416 BULL EURUSD X5 AVA 3 GB00BL06XX80 BULL USDSEK X3 AVA 5 GB00BL06XY97 MINI L EURUSD AVA 24 GB00BL06Y358 BEAR EURUSD X3 AVA 3 GB00BL06YC43 BEAR EURUSD X5 AVA 3 GB00BL06YD59 BEAR EURSEK X2 AVA 3 GB00BL06YF73 BEAR USDSEK X2 AVA 2 GB00BL06YG80 BEAR USDSEK X3 AVA 2 GB00BL06YH97 MINI S USDCAD AVA 18 GB00BL07MX41 MINI L EURSEK AVA 37 GB00BL07W673 MINI L EURSEK AVA 38 GB00BL07W897 MINI L USDSEK AVA 49 GB00BL07WB29 MINI L USDSEK AVA 50 GB00BL07WL27 MINI S AUDUSD AVA 20 GB00BL07WT03 MINI L EURJPY AVA 6 GB00BL085C75 MINI S EURUSD AVA 43 GB00BL085P05 MINI S EURJPY AVA 6 GB00BL085R29 MINI S EURJPY AVA 7 GB00BL085Z03 MINI S EURJPY AVA 8 GB00BL086240 MINI S EURJPY AVA 9 GB00BL086794 MINI L GBPJPY AVA 1 GB00BL086M49 MINI L GBPJPY AVA 2 GB00BL086Q86 MINI S GBPJPY AVA 1 GB00BL086V30 MINI S GBPJPY AVA 2 GB00BL087M14 MINI S EURSEK AVA 50 GB00BNTP6Q44 MINI L EURJPY AVA 8 GB00BNTP9H67 MINI L AUDUSD AVA 7 GB00BNTPC334 MINI L USDCAD AVA 17 GB00BNTPC995 MINI L EURUSD AVA 26 GB00BNTPDM97 MINI S EURSEK AVA 51 GB00BNTPDW95 MINI L EURUSD AVA 27 GB00BNTPS918 MINI S USDSE AVA 108 GB00BNTPZF66 MINI L USDSEK AVA 53 GB00BNTQ0S79 BULL BILIBI X5 AVA 3 GB00BNTQ2Z86 BEAR EURUS X15 AVA 4 GB00BNTQ7B97 BEAR EURSEK X5 AVA 2 GB00BNTQ7C05 BEAR USDSEK X5 AVA 2 GB00BNTQ7D12 BULL EURUS X10 AVA 2 GB00BNTQ7L95 BULL EURSE X15 AVA 4 GB00BNTQ7M03 MINI L USDSEK AVA 54 GB00BNTQBR36 BEAR EURSEK X5 AVA 3 GB00BNTQBW88 MINI S USDSE AVA 109 GB00BNTQBX95 MINI L USDCAD AVA 18 GB00BNTQKX29 MINI S USDSE AVA 110 GB00BNTR4114 MINI L USDSEK AVA 55 GB00BNTRYS86 BULL EURSEK X5 AVA 4 GB00BNTS8676 MINI L EURSEK AVA 40 GB00BNTSJ192 MINI L EURSEK AVA 11 GB00BVZX9V48 MINI S EURSEK AVA 22 GB00BW6N9M10 The last day of trading was December 22, 2021. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.