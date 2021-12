East Africa Metals: Anleger ergreifen diese Gelegenheit!

Anzeige / Werbung

Liegt eine alles verändernde Meldung in der Luft?

Die internationalen News legen nahe, dass East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM), nachdem in Tansania nun alles in die richtige Richtung zu laufen scheint, auch in Äthiopien auf die Gewinnerstraße kommen könnte. - Liegt eine alles verändernde Meldung in der Luft?

Das war der Auslöser - Tansania - die Magambazi-Goldmine

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ist mit einer der gesamt vier Goldminen am Ziel angelangt und man darf als Investor auf Einnahmen ohne operative Ausgaben spekulieren. Eine Mine befindet sich in Tansania, wo der Vollbetrieb demnächst anlaufen soll. 30% des geförderten Goldes der gesamt 1 Mio. Unzen (1,8 Mrd. USD In-Situ) gehen an EAM.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat die Lagerstätte exploriert und rund 1 Mio. Unzen Gold verifizieren können. Die Übertragung der Lagerstätte an PMM Mining wurde initiiert und im April 2021, nach Fertigstellung der Gold-Erz-Verarbeitungsanlage, wurde mit der Verarbeitung vorhandener Abraumhalden begonnen, was immerhin rund 275.000 USD für EAM ausgewiesen hat (Abrechnung für das 3. Quartal imminent).

Aber das sind nur Peanuts im Vergleich zu dem, was nun passiert. Denn PMM bereitet sich auf den Start der Erzförderung direkt aus der 1 Mio. Unzen großen Lagerstätte vor und auf eine Förderung von 25.000 Unzen bzw. +40.000 Unzen pro Jahr hochskalieren (mehr in der aktuellen News). In einem Twitter-Update bestätigt man einen wichtigen Meilenstein - der kurzfristigen Fertigstellung der Straße, welche die Lagerstätte mit der Verarbeitungsanlage verbindet: