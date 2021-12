Unterföhring (ots) -28. Dezember 2021. Zeit mit der Familie: SAT.1 schenkt seinen Zuschauer:innen am 1. Januar 2022 gleich acht Spielfilm-Highlights am großen Familien-Film-Fest. Die Free-TV-Premiere von "Der König der Löwen" um 20:15 Uhr ist das Prime-Time-Highlight an Neujahr. In der Neuverfilmung aus dem Jahr 2019 wird der künftige König der afrikanischen Savanne geboren. Simba vergöttert seinen Vater König Mufasa und nimmt sein königliches Schicksal an. Doch nicht jeder im Königreich feiert die Ankunft des neuen Jungen. Scar - Mufasas Bruder und früherer Thronfolger - hat seine ganz eigenen Pläne ...SAT.1 wird den Blockbuster "Der König der Löwen" erstmalig in Audiodeskription ausstrahlen. Der Stream wird über den red Button auf HbbTV und über https://www.sat1.de/barrierefrei synchron zum Free-TV abrufbar sein.Das große SAT.1 Familien-Film-Fest am 1.1.2022 im Überblick:05:35 Uhr - "Chaos im Netz"07:45 Uhr - "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando"09:40 Uhr - "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache"12:10 Uhr - "Die Schöne und das Biest"14:45 Uhr - "Mary Poppins' Rückkehr"17:25 Uhr - "Aladdin"20:15 Uhr - "Der König der Löwen" (Free-TV-Premiere)22:40 Uhr - "Dumbo"Pressekontakt:Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 1751815941email: stella.losacker@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingAlwine Märzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1141email: alwine.maerz@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5109139