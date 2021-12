Hamburg (ots) -Als "beste Miniserie" gab es für "Atlantic Crossing" gerade einen International Emmy Award. Jetzt können auch in Deutschland alle Zuschauerinnen und Zuschauer das norwegische Drama sehen. Das NDR Fernsehen zeigt die Story um Kronprinzessin Märtha in drei Teilen am 3., 4. und 5. Januar jeweils um 22.00 Uhr. Jeder Teil ist 115 Minuten lang. In der ARD Mediathek ist die außergewöhnliche Geschichte vom 6. Januar an abrufbar - dort in acht Folgen à 50 Minuten. "Atlantic Crossing" läuft bereits in vielen Staaten Europas sowie in den USA und Australien."Atlantic Crossing - Über das Meer für ihr Land und ihre Familie" erzählt die wahre, kaum bekannte Geschichte von Prinzessin Märtha, die während des Zweiten Weltkriegs aus dem von deutschen Truppen besetzten Norwegen in die USA flüchtet und sich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Franklin D. Roosevelt anfreundet. Während das Verhältnis der beiden zueinander immer persönlicher wird und schließlich zu einer Änderung der US-Außenpolitik führt, wird Märthas Mann Olav immer eifersüchtiger. Ihre Ehe gerät in eine tiefe Krise. Doch Märtha und ihre drei Kinder sind noch einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt ...Die Hauptrollen in der vom norwegischen öffentlich-rechtlichen Sender NRK verantworteten Serie spielen Stars, die bereits in anderen Formaten international zu sehen waren: Als Kronprinzessin Märtha ist Sofia Helin dabei ("Die Brücke - Transit in den Tod"), Franklin Delano Roosevelt wird dargestellt von Kyle Maclachlan ("Twin Peaks", "Desperate Housewives".) Kronprinz Olav von Norwegen spielt Tobias Santelmann ("The Last Kingdom").Das Drehbuch schrieben Linda May Kallestein und Alexander Eik, der auch Regie führte.Fotos zur Sendung finden Sie unter www.ARD-Foto.deSendetermine: am Montag, 3., Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. Januar, jeweils um 22.00 Uhr, NDR Fernsehen; ab Donnerstag, 6. Januar, in der ARD MediathekPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5109182