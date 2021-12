Die Fastfood-Kette McDonald's hat in zwei chinesischen Filialen die Bestuhlung teils durch Fitnessbikes mit Tischvorsatz ersetzt. Damit sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. An zwei Standorten in China testet die Burgerkette McDonald's den Einsatz von Fahrradergometern anstelle einer normalen Bestuhlung. Die einem Heimtrainer ähnlichen Geräte sind ohne Bedienelemente und Lenkeinheit, dafür aber mit einem Tisch ausgestattet, auf dem das Maxi-Menü XL mit Big Mac, großen Pommes und einem halben Liter Limonade Platz hat. Mehr zum Thema Skurriler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...