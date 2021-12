DJ Siemens Gamesa erhält Wartungsverträge für 69 Iberdrola-Windparks

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa und Iberdrola haben Wartungsverträge für 1.928 MW in 69 Windparks des Energiekonzerns in Spanien und Portugal für einen Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren unterzeichnet. Die Verträge betreffen insgesamt 1.963 Siemens-Gamesa-Windturbinen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Mit diesen Verträgen festige Siemens Gamesa die eigene Position als Hauptanbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Iberdrola in der Region. Die Vereinbarungen umfassen neue und erneuerte Verträge.

Für die Wartung der Windparks, die in diesen Verträgen enthalten sind, werden insgesamt rund 160 Mitarbeiter benötigt. Die Techniker sind in erster Linie in den ländlichen Gebieten tätig, in denen sich die Windparks befinden.

December 28, 2021

