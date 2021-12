Österreichs Wettbewerbsfähigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert und liegt hinter dem oberen Drittel von rund 30 europäischen Vergleichsländern. Top ist Österreich in Bezug auf Pro-Kopf-Einkommen, regionale Verteilung und Außenhandel. Eine niedrige Quote bei Vollzeitbeschäftigten und ein relativ großer Gender-Gap sorgen aber dafür, dass Österreich in den Dimensionen "soziale Lebensverhältnisse" ...

