Innsbruck, Austria (ots/PRNewswire) -Das unabhängige, ISO-zertifizierte Sicherheitstestlabor AV-Comparatives hat seinen Business Security Test Report vom Dezember 2021 veröffentlicht und 19 Antivirenlösungen die Akkreditierung "Approved Business Product" verliehen.Der Business Security Test ist die umfassendste Untersuchung von Sicherheitslösungen für Unternehmen auf dem Markt. Um als "Approved Business Product" eingestuft zu werden, müssen Antivirenlösungen im Malware-Protection Test ein Ergebnis von 90 % mit null Fehlalarmen und im Real-World Protection Test 90 % mit weniger als hundert Fehlalarmen erreichen.Um die Zertifizierung von AV-Comparatives zu erhalten, müssen die getesteten Produkte auch keine größeren Performance-Probleme aufweisen, einen Impact Score von unter 40 haben und alle gemeldeten Fehler beheben.Die 19 Lösungen, die mit einem Approved Business Product Award ausgezeichnet wurden, sind: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Panda, Sophos, VIPRE and VMware.Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives, sagte: "In Zeiten von Home-Office und Targeted Attacks wird Schutz vor Cyberkriminalität immer wichtiger.. AV-Comparatives ist völlig unabhängig und bietet eine unvergleichliche Bewertung der auf dem Markt erhältlichen Antivirenprodukte."Unternehmen, die nach Antiviren- und Sicherheitslösungen für Endgeräte suchen, sollten unseren Test als Orientierungshilfe für die besten Produkte auf dem Markt betrachten. Die Bedrohungslandschaft ändert sich ständig, daher ist es wichtig, die Performance der Security Lösungen zu verstehen, um Unternehmen vor externen Bedrohungen zu schützen."Der aktuelle Business Main-Test enthält die Ergebnisse des Business Real-World Protection Tests, der zwischen August und November durchgeführt wurde, sowie des Business Malware Protection Tests im September und des Business Performance Tests vom November. Er enthält auch Product Reviews.Hier finden Sie Einzelheiten zu den Tests von AV-Comparatives:Real-World Protection Test: Dabei werden Online-Malware-Angriffe nachgeahmt, denen ein typischer business user beim Surfen im Internet begegnen könnte.Malware-Protection Test: Bei dieser Bewertung wird ein Szenario betrachtet, bei dem die Malware bereits auf der Festplatte vorhanden ist oder über ein lokales Netzwerk oder einen Wechseldatenträger in das Testsystem gelangt, anstatt direkt aus dem Internet.Performance Test: Eine Untersuchung der Auswirkungen der einzelnen Produkte auf die Performance des Systems, z. B. inwieweit sie die normale Nutzung des PCs bei der Ausführung von Aufgaben verlangsamen.Es wird auch ein False-Positives Test durchgeführt, um festzustellen, ob das Produkt legitime Software fälschlicherweise als schädlich identifiziert.Jedes Produkt, das an dem Test teilgenommen hat, wurde sorgfältig begutachtet. Einige sind für kleine Unternehmen geeignet, während andere für große Unternehmen konzipiert sind.Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der Enterprise and Business Security Test Report für jedermann kostenlos erhältlich: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2021-august-november/management-summaryÜber AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Sicherheitslösungen zu untersuchen. Mit einem der weltweit größten Stichprobenerfassungssysteme hat sie eine reale Umgebung für akkurate Tests geschaffen.AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche AV-Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.