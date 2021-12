Die mit Spannung erwartete Stellungnahme durch S&T (WKN: A0X9EJ) ist da. Die Aktie eröffnete in einer ersten Reaktion im Xetra-Handel heute höher bei 16,25 €, stieg bis 16,80 € und gab dann auf 15,70 € (Tagesminus -1,20%) zur Stunde nach. Der 10-seitige Report hat es in sich. S&T ist ein österreichischer Konzern aus Linz mit einem Umsatz in Milliardenhöhe. Das TecDAX-Unternehmen ist spezialisiert auf IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen. S&T entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...