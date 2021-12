DJ MARKT USA/Börse dürfte Gewinne ausbauen - S&P-500 weiter auf Rekordkurs

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag eine etwas festere Eröffnung ab. Der S&P-500 dürfte dabei seinen erst am Montag erreichten Rekordstand toppen. Getragen wird der Anstieg von wachsender Zuversicht, dass die jüngste Pandemiewelle weniger gravierende Folgen für die Wirtschaft haben werde als frühere. Jüngsten Studien zufolge verlaufen Infektionen mit der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus milder; das Risiko einer Hospitalisierung sei geringer.

Einige Volkswirte haben gleichwohl ihre Wachstumsschätzungen für das erste Quartal des kommenden Jahres gesenkt. Marktteilnehmer verweisen überdies darauf, dass sich der Anstieg der Aktienkurse bei sehr dünnen Umsätze vollziehe, was übertriebene Kursbewegungen zur Folge habe.

Die Nachrichtenlage ist erneut sehr dünn. Konjunkturdaten von Rang stehen ebenso wenig auf der Agenda wie wichtige Unternehmenstermine.

December 28, 2021

