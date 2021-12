Aktien, die in Ungnade gefallen sind, gehören in den Folgejahren oft zu den größeren Gewinnern. So gelingt es den meisten Unternehmen, die Krise zu überwinden. Später steigen die Gewinne oft sprunghaft, wovon der Aktienkurs profitiert. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen von der Regel. So erholen sich beispielsweise China Evergrande (WKN: A2APDK)- oder New Oriental Education (WKN: A0KFDH)-Aktien sehr wahrscheinlich nicht mehr von ihren Niedergängen. Viele bekannte Investoren wie Warren Buffett ...

