Nachdem der Bitcoin am Montagabend an der 52.000-Dollar-Marke abgeprallt ist, haben die Bullen erneut die Kräfte verlassen. Auf 24-Stunden-Sicht verliert die digitale Leitwährung rund drei Prozent und fällt damit in den Bereich von 49.000 Dollar zurück. Das Ringen um die 50.000er-Marke geht damit weiter.Der Bitcoin zeigt sich kurz vor dem Jahreswechsel weiterhin von seiner volatilen Seite, kommt unter dem Strich aber kaum vom Fleck. Seit dem Dip vom Monatsanfang pendelt der Kurs in einer Seitwärtskanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...