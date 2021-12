Das Investmentunternehmen Wedbush geht davon aus, dass sich der Markt für Elektroautos in den nächsten zehn Jahren zu einer 5-Billionen-Dollar-Branche entwickeln wird. Analyst Dan Ives sieht dabei Volkswagen durchaus in einer guten Position."GM, Ford und VW sind alle auf die EV-Revolution fokussiert", sagte Ives kürzlich in einem Interview mit CNBC. VW zum Beispiel hat vor kurzem den Investitionsplan für die nächsten fünf Jahre beschlossenen. 159 Milliarden Euro werden in Elektromobilität, Software ...

