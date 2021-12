Encavis (WKN: 609500) meldete am Montag die Veräußerung seines Windparkportfolios in Österreich. Noch interessanter sind aber die Entwicklungen im Sektor. Die im SDAX notierte Gesellschaft betreibt in ihrem Kerngeschäft 199 Solar- und 100 Windparks mit einer Leistung von mehr als 3,0 Gigawatt. Smart Money am Sektor interessiert Das jüngste Interesse am Solarsektor stammt von den Strüngmann-Brüdern. Das berühmte Pharma-Investorenduo hat schon bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...