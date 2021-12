Wien (www.fondscheck.de) - Umfrage: Viele deutsche Asset Manager schauen auf ESG-Risiken - FondsnewsDer deutsche Fondsverband BVI hat seine Mitglieder gefragt, wie weit sie Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Risikomanagementprozessen berücksichtigen, so die Experten von FONDS professionell.Kein Vermögensverwalter könne es sich heutzutage mehr leisten, auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- oder neudeutsch ESG-Aspekten (ökologische, ethische und soziale) zu verzichten - zu wichtig seien sie fürs Neugeschäft. Wie würden es daher also die Mitglieder des deutschen Fondsverbandes BVI mit dem Einschluss von entsprechenden Kriterien in ihre Risikomanagementprozesse halten? Die überwiegende Mehrheit der Gesellschaften gehe das Thema an, wie eine Umfrage des Verbandes unter 61 seiner Mitgliedsunternehmen ergeben habe. Demnach hätten 90 bis 95 Prozent der Umfrageteilnehmer bereits mit der Integration der Nachhaltigkeitsrisiken begonnen, wobei rund ein Drittel erst am Anfang stehe. Daher hätten auch erst zehn Prozent den Prozess bereits abgeschlossen. ...

