Europäische Börsenindizes legen zu DE30 nähert sich der 16.000-Punkte-Marke Aroundtown verlängert Rückkaufprogramm um 6 Monate Die europäischen Aktienmärkte knüpfen an ihre gestrigen Gewinne an, nachdem die Indizes an der Wall Street gestern stark zugelegt haben. Auf dem gesamten alten Kontinent sind Kursgewinne zu verzeichnen. Die deutschen, polnischen und italienischen Blue-Chip-Indizes führen mit einem Plus von jeweils rund 0,7 %. Die wichtigsten Indizes der anderen Länder notieren heute ...

