Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet erhöhte die US-Notenbank FED in der vorherigen Handelswoche die Leitzinsen um 0,25% auf eine Spanne von 0,25% bis 0,50%, so die Börse Stuttgart.Infolgedessen sei der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit einem geringfügigen Abschlag von elf Basispunkten in die neue Handelswoche gestartet. Bis Mittwochmorgen sei der Euro-Bund-Future auf ein Niveau von 159,06 Prozentpunkte gefallen, bevor er sich wieder der 160 Punkte-Marke genähert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...