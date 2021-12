Die Silvester-Rally am deutschen Aktienmarkt geht munter weiter: Nach mehreren gewinnreichen Handelstagen in Folge legen die Kurse auch am Dienstag weiter zu. Der DAX gewinnt am Nachmittag rund 0,5 Prozent und hat zwischenzeitlich sogar die 16.000-Punkte-Marke attackiert.Zuvor war der DAX in vier Sitzungen bereits um fast vier Prozent gestiegen, Schnäppchenjäger und Spät-Einsteiger hatten einen herben Rücksetzer zum Investment genutzt. Am Vortag war der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand ...

