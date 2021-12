DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Antrag auf Kurzarbeit bei Kostad Steuerungsbau GmbH wegen möglicher Stockungen in der Lieferkette aufgrund Covid-19

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ebreichsdorf (pta013/28.12.2021/16:30) - Der Vorstand teilt mit, dass das Risiko wächst, dass essenzielle Bauteile in der vorgelagerten Lieferkette nur mit wesentlicher Verzögerung geliefert werden können. Dies kann bei der Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH dazu führen, dass zeitweilig die Produktion zurückgefahren werden muss. Aus unternehmerischer Vorsicht werden Anträge auf Kurzarbeit in Österreich und in der Schweiz vorbereitet. Das Ausmaß der notwendigen Ausnutzung bleibt abzuwarten.

Von Seiten eines wesentlichen Lieferanten von elektronischen Bauteilen wird mit einer Entspannung der Liefersituation erst ab März 2022 gerechnet. Die Engpässe bei elektrotechnischen Bauteilen und insbesondere Elektrochips ist ein branchenweites Phänomen, weshalb eine kurzfristige Ersatzbeschaffung nicht möglich ist.

Ebreichsdorf, am 28.12.2021

Rückfragehinweis und Kontakt:

Kostad AG

Parkallee 20

2483 Ebreichsdorf

A-Österreich

ISIN: ATKOSTADAG01

+43 2254 722 68 0

office@kostadag.at

Ansprechpartner:in:

Köstenberger Günter jun., Vorstand

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Kostad AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Aussender: Kostad AG Adresse: Parkallee 20, 2483 Ebreichsdorf Land: Österreich Ansprechpartner: Günter Köstenberger Tel.: +43 2254 722 68 0 E-Mail: office@kostad.at Website: www.kostad.at

ISIN(s): ATKOSTADAG01 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

