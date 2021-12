CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple schließt erneut Geschäfte in New York City für die meisten Kunden aufgrund der Zunahme von Covid-19 Fällen. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) hat seine Geschäfte in New York City am gestrigen Montag aufgrund eines starken Anstiegs der Covid-19-Fälle für...

Den vollständigen Artikel lesen ...