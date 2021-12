Seit letzter Woche läuft es bei der Aktie der Deutschen Telekom wieder richtig gut. Der Titel konnte endlich von seinen Tiefs lösen und steht nun an einer wichtigen charttechnischen Marke. Gelingt das Break, ist mit Anschlussgewinnen zu rechnen. Darauf müssen Trader jetzt achten.Bereits seit August korrigiert die Deutsche-Telekom-Aktie nun schon innerhalb eines abfallenden Kanals. Nachdem sie nun bis an die massive Unterstützung an der mehrfach angelaufenen Horizontalen bei 15,50 Euro gefallen ist, ...

