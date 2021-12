Beim Börseneuling Kostad wächst das Risiko, dass essenzielle Bauteile in der vorgelagerten Lieferkette nur mit wesentlicher Verzögerung geliefert werden können. Dies könnr bei der Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH dazu führen, dass zeitweilig die Produktion zurückgefahren werden müsse, so das Unternehmen. Aus unternehmerischer Vorsicht werden daher Anträge auf Kurzarbeit in Österreich und in der Schweiz vorbereitet, teilt der Hersteller von Schnell-Ladesäulen mit. "Das Ausmaß der notwendigen Ausnutzung bleibt abzuwarten". Von Seiten eines wesentlichen Lieferanten von elektronischen Bauteilen werde mit einer Entspannung der Liefersituation erst ab März 2022 gerechnet, heisst es. Die Engpässe bei ...

