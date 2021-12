Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Plus notierten, bewegten sich die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend auf etwas tieferem Terrain. Die Gewinner vom Montag wurden verkauft, die Verlierer standen nun auf der Plus-Seite. Händler sprachen von einem unruhigen Handel mit geringen Umsätzen. Negative Impulse lieferten Nachrichten über einen weltweiten Rekordanstieg der Coronavirus-Fälle.Der Dow Jones ...

