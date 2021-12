Aufgrund schwacher Renditen ihrer ETFs stand Börsengröße Cathie Wood zuletzt im Kreuzfeuer der Anleger. In einem Blogeintrag rechtfertigte die Starinvestorin sich nun für die schwache Performance - und tröstete Anleger mit einer starken Wachstumsprognose.? ARK-ETFs 2021 mit schwacher Performance? Wood verspricht in den nächsten Jahren hohe Renditen? Innovationsaktien nun im "Deep-Value-Bereich"Cathie Wood nach schwachem Jahr 2021 in der KritikNachdem ARK Invest-Gründerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...