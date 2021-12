Nachdem der DAX vor den Weihnachtsfeiertagen kaum zu halten war, setzt er auch in den letzten Tagen des alten Börsenjahres zum Endspurt an. Die Hoffnung der Anleger auf mildere Verläufe der hochansteckenden Omikron-Variante schieben das Börsenbarometer nah an die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Wie geht es im nächsten Jahr weiter? Viele Marktteilnehmer sehen bereits eine stärkere Korrektur bevorstehen, andere gehen durch das weiterhin billige Geld von neuen Höchstständen aus. Die Geister scheiden sich auch bei den Edelmetallen.

